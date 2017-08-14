В Новосибирской области проверят все "недострои" после гибели детей

НОВОСИБИРСК, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий после гибели двоих детей под обрушившейся плитой перекрытия потребовал проверить все недострои в регионе, сообщает пресс-служба облправительства.
"На всех объектах строительства на территории Новосибирской области, в том числе на так называемых недостроях, должна быть обеспечена защита от попадания на территорию стройки посторонних лиц, особенно детей и подростков", — привели в пресс-службе слова губернатора.
Городецкий потребовал от муниципальных органов власти, собственников, застройщиков, профильных ведомств и структур проинспектировать все строящиеся объекты и обеспечить защиту от доступа посторонних.
"Органы власти на местах обязаны предвидеть опасность, исходящую от недостроенных и строящихся объектов, обязаны работать с собственниками таких объектов. Нельзя допустить повторения ЧП", — отметил он.
В облправительстве добавили, по факту гибели детей расследуется уголовное дело, а недостроенный дом в рабочем поселке Дорогино полностью разобран.