В ямальском суде обнаружили бильярдную комнату

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 авг — РИА Новости. Бильярдная комната обнаружена в зале судебных заседаний Лабытнангского городского суда (ЯНАО) в ходе проверки Счетной палаты РФ, говорится в сообщении ведомства.

Проверка проводилась в рамках контрольного мероприятия, связанного с использованием средств федерального бюджета, выделенных управлениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ за последние 2,5 года.

"Выявлены многочисленные факты нарушений при распоряжении федеральным имуществом. Например, установлено, что в зале судебных заседаний Лабытнангского городского суда площадью 41,1 квадратных метра оборудована бильярдная комната", — говорится в материалах Счетной палаты.

В материалах ведомства также уточняется, что это не единственное нарушение в судебных органах ЯНАО. Так, организаторы проверки не смогли найти в окружном управлении судебного департамента договоры и акты, подтверждающие выполнение услуг по договорам гражданско-правового характера на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

"Сотрудник, чьи действия привели к указанному нарушению, свою вину признал полностью и частично возместил нанесенный ущерб на сумму 2,08 миллиона рублей", — отметили в Счетной палате, добавив, что работник уже уволен, а в отношении него возбуждено уголовное дело.