ФНРП назвала условия, при которых поддержит идею о подарках чиновникам

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддерживает предложение Минпромторга дать возможность дарить чиновникам подарки дороже трех тысяч рублей, если это российские изделия народных промыслов, заявил РИА Новости глава федерации Михаил Шмаков. В Минтруде РИА Новости рассказали, что пока не получали такого предложения, но пообещали рассмотреть его при поступлении.

Ранее Минпромторг предложил разрешить чиновникам получать подарки дороже трех тысяч рублей при условии, что это изделия народных художественных промыслов. Представители отрасли утверждают, что существующие ограничения не позволяют дарить госслужащим высокохудожественные изделия и их приходится заменять дешевыми импортными аналогами. Также Минпромторг считает нужным сделать открытым перечень изделий народных промыслов, которые ведомства смогут закупать без конкурса.

"Я думаю, в этом нет ничего плохого, тем более, что три тысячи рублей – это уже сегодня достаточно маленькая сумма. Но зато это позволит найти более широкий спрос для изделий народных промыслов. Пусть новую планку установят: десять тысяч рублей, например, ограничения какие-то должны быть. Но стоит поддержать такое решение Минтпромторга", — сказал Шмаков.

В Минтруде Россия пообещали РИА Новости рассмотреть предложение.

"Данные предложения не поступали в Минтруд России. При поступлении они будут рассмотрены в установленном порядке", — заявили в ведомстве.

В настоящее время подарки чиновникам, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, признаются собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Воспользоваться такими подарками можно только после их выкупа.