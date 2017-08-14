Приемная кампания-2017: ректоры рассказали о результатах ЕГЭ

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Выпускники российских школ, наконец, стали первокурсниками, а ректоры вузов подвели итоги приемной кампании 2017 года. О том, насколько выросли средние баллы ЕГЭ, как школьники стали выбирать свою будущую профессию и чем отличалась приемная кампания этого года от предыдущих, РИА Новости рассказали ректоры столичных вузов.

По данным Рособрнадзора, в этом году порядка 618 тысяч выпускников сдавали ЕГЭ. При этом более чем половина из них могла рассчитывать на бюджетное место в российском вузе. Как заявляла глава Минобрнауки Ольга Васильева, в 2017 году этот показатель достиг 57%.

Уже не первый год школьники показали устойчивый интерес к естественно-научным дисциплинам, вдвое сократилось число не сдавших экзамены, а по ряду предметов наметился рост средних баллов. Вслед за этим выросли и средние вступительные баллы в вузы, причем по некоторым специальностям – вполне значительно.

Выросли средние баллы ЕГЭ



В беседе с РИА Новости ректоры нескольких столичных вузов отметили, что наблюдают рост средних баллов ЕГЭ у поступающих.

"Если говорить о среднем балле бюджетников, то он возрос почти на 2 балла. Это достаточно существенно. Было 77,5 – стало 79,5. Это считается достаточно большой прирост среднего балла в год, потому что прием достаточно большой – около тысячи человек бюджетников, которые мы принимаем", — рассказал ректор РУДН Владимир Филиппов.

Он отметил, что всего из 47 направлений подготовки, на которые принимал вуз, средние баллы ЕГЭ выросли по 37 специальностям, при этом по 18 из них очень существенно – более чем на 10 баллов.

"Меня порадовали средние баллы по некоторым специальностям… по которым раньше конкурс был невысоким. Например, на химию", — отметил Филиппов.

По словам ректора МИСиС Алевтины Черниковой, каждый третий поступивший в этот технологический вуз предоставил аттестат о среднем образовании с отличием, а суммарный балл ЕГЭ – от 250 и выше. Кроме того, на 50% увеличилось количество поступающих победителей и призеров олимпиад.

"Очевидным трендом является рост популярности специальностей в области материаловедения, IT- и нанотехнологий. По итогам приемной кампании 2017 года они стали самыми популярными направлениями среди абитуриентов, конкурс на некоторые из них превысил 50 человек на место", — сказала Черникова.

Рост интереса к инженерным специальностям отметили и в РЭУ им. Плеханова, и теперь по уровню востребованности эти направления подготовки приближаются по популярности к экономическим.

"В этом году самым неожиданным изменением стал рост баллов на инженерные направления. В частности, на не самую популярную до этого специальность "Технологические машины и оборудование" не только вырос средний балл, но и в три раза превысил плановые показатели приём студентов на внебюджетную основу", — рассказал ректор вуза Виктор Гришин.

Ранее представители вузов отметили, что в этом году также наметилась тенденция росту интереса к профессиям в сфере IT и медиа.

Осознанный выбор профессии



"Наиболее значимая тенденция, которая начала прослеживаться в последние несколько лет, — это более осознанный подход к выбору профессии. Это видно по тому, какие вопросы задают абитуриенты во время приёмной кампании. Несмотря на то, что по-прежнему выбор тесно связан с представлениями родителей, где главными показателями в подавляющем большинстве случаев являются условная "престижность" специальности и потенциальный уровень заработной платы, поколение Z всё же не делает выбор исключительно по материальным критериям", — сказал ректор РЭУ им. Плеханова.

Он отметил, что ребята стали чаще задаваться вопросами о возможности дальнейшей реализации, трудоустройства, вариантах продолжения учёбы и прохождения практик и стажировок.

"Традиционно популярны вопросы про возможности изучения иностранных языков – по многим направлениям у нас учат два языка, а факультативно на выбор представлено семь", — добавил он.

Ректор МГПУ Игорь Реморенко отметил, что сегодняшний абитуриенты и первокурсники стали меньше напоминать "ходячие энциклопедии" и, безусловно, не так хорошо владеют фактами, известные старшему поколению, но достаточно быстро находят нужную информацию и умеют рассуждать.

"Мне кажется, они быстрее ориентируются в сложных, проблемных ситуациях, чем те, кто приходил в вуз лет пять назад. Мне они нравятся, они разговорчивые, интересуются разными вещами, с большой охотой выбирают элективные курсы, конкурируют за них. Им интересна проектная работа. В плане энциклопедичности – конечно, знают меньше, чем раньше, но в плане разнообразия интересов, готовности мобилизоваться и чего-то добиться, они не уступают предыдущим поколениям", — сказал он.

Ректор РЭУ подчеркнул, что сегодня для эффективного трудоустройства независимо от выбранной специальности современный выпускник вуза как раз и должен быть гибким. По его словам, молодой сотрудник должен уметь работать на стыке профессий, иметь возможность выполнять задания удаленно с помощью различных IT-решений, уметь общаться с людьми, быстро искать и обрабатывать информацию, обладать высоким уровнем мобильности и обучаемости, включая навыки самообразования. Причем, по его словам, касается это практически всех профессий.

Особенности приемной кампании-2017



Как рассказал РИА Новости Реморенко, первой особенностью приемной кампании этого года стало то, что вузы научились принимать и учитывать индивидуальные достижения абитуриентов, которые включают в себя различные олимпиады разных уровней и конкурсы.

"То есть если раньше некоторые (вузы) робко пробовали, теперь перечень индивидуальных достижений, за которые вузы начисляли дополнительные баллы, достигал нескольких страниц в университетских документах об организации приема", — сказал Реморенко.

По его словам, в этом году палитра таких соревнований была достаточно большой. И, несмотря на то, что в среднем доля абитуриентов, для которых эти дополнительные баллы реально играют роль при поступлении, составляет лишь до 5-7%, ребята все равно старались эти баллы заработать.

"Второй особенностью был последний год демографического спада. Сейчас поступают в вузы те, кто родился на рубеже нулевых. Ближайшие 10 лет – это годы, когда начнется демографический рост, и многие ректоры надеются на то, что вместо того, чтобы каждый год сокращать профессорско-преподавательский состав, можно будет привлекать новых преподавателей и исследователей", — сказал Реморенко.

Он пояснил, что это относится не ко всем вузам, но перераспределение специальностей в будущем вузы ждет.

"Вузы должны вовремя сориентироваться и предложить обновленные современные модели образования. Те, кто предложит современные образовательные технологии, покажет хорошее перспективное трудоустройство, научит развираться в зарубежной литературе, станут привлекательными для будущих студентов", — сказал ректор МГПУ.