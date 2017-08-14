РУДН построит на своей территории многофункциональный комплекс

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российский университет дружбы народов (РУДН) планирует построить на своей территории на юго-западе Москвы многофункциональный комплекс (МФК) площадью 80,3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Как указывается в нем, градостроительно-земельная комиссия города согласилась с внесением соответствующих изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) для участка, расположенного по адресу: улица Миклухо-Маклая, 8-10, квартал 43.

В наземной части комплекса планируется разместить общежитие-гостиницу на 375 номеров, учебный корпус, а также ресторан-столовую и конференц-зал, говорится в сообщении.

В подземной части МФК площадью 20,2 тысячи квадратных метров будут расположены фитнес-центр, центр досуга и конференц-зал, а также дискоклуб и гараж, добавляется в пресс-релизе.

Проект изменений, вносимых в ПЗЗ, будет выставлен на публичные слушания.