Все свалки Подмосковья сфотографируют из космоса

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Подмосковье проведут аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок региона для определения рисков распространения загрязнения, сообщила пресс-служба минэкологии региона.
Как отметили в ведомстве, предстоит сфотографировать 40 объектов размещения отходов, как действующих, так и закрытых в разные годы. Это необходимо для актуализации информации о состоянии объектов и определению степени их негативного воздействия на окружающую среду.
Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.