Все свалки Подмосковья сфотографируют из космоса

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. В Подмосковье проведут аэрофотосъемку и съемку из космоса всех свалок региона для определения рисков распространения загрязнения, сообщила пресс-служба минэкологии региона.

"По заказу минэкологии Московской области будет проведена аэрофотосъемка, а также съемка из космоса всех объектов размещения отходов в регионе… Данные съемки, по условиям контракта, должны поступить до 22 сентября", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предстоит сфотографировать 40 объектов размещения отходов, как действующих, так и закрытых в разные годы. Это необходимо для актуализации информации о состоянии объектов и определению степени их негативного воздействия на окружающую среду.

В результате удастся определить фактические границы объектов, степень их наполнения, возможности для дальнейшего размещения и перспективы рекультивации. После изучения снимков появится возможность изучить особенности рельефа местности в радиусе трех километров от каждого объекта с тем, чтобы оценить риски возможного распространения загрязняющих веществ.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время прямой линии президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.