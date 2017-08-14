На Камчатке более 800 человек совершили массовое восхождении на вулкан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 авг – РИА Новости. Более 800 человек приняли участие в массовом восхождении на Авачинский вулкан, которое прошло в рамках празднования Дня вулкана на Камчатке, сообщили в правительстве региона.

День вулкана отмечается на Камчатке с 2009 года. С 2013 года он проходит на двух вулканах – Авачинском и Козельском. На Козельском проводятся спортивно-развлекательные мероприятия, а на Авачинском – спортивные и эколого-просветительские.

"В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 800 человек. Лучший результат среди мужчин составил 2 часа 4 минуты. Среди женщин – 3 часа 9 минут. Среди детей лучшее время показала восьмилетняя жительница Камчатки, которая поднялась на вулкан за 3 часа 49 минут", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в праздновании Дня вулкана на Камчатке приняли участие порядка 12 тысяч человек. У подножия Авачинского вулкана были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка "Вулканы Камчатки", экскурсии и походы, тематические беседы и викторины. На Козельском прошли различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования, дискотека под открытым небом.

Авачинский вулкан – один из действующих вулканов Камчатки. Его высота составляет 2741 метр над уровнем моря. Диаметр кратера вулкана — около 400 метров.

Высота Козельского вулкана равна 2189 метров над уровнем моря. Он имеет крупный эрозионно-взрывной кратер. Все южные и восточные подножия и склоны вулкана покрыты мелким шлаком.