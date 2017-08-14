Московские власти рассказали о роли инвесторов в реновации

МОСКВА, 14 авг — РИА Недвижимость. В первые несколько лет участие инвесторов в программе реновации жилья в Москве ограничится предоставлением земельных участков для строительства стартовых домов рядом с кварталами, вошедшими в программу. Об этом сообщил столичный департамент градостроительной политики.

В остальном в ближайшие пять лет власти не планируют привлекать инвесторов. "Перспективы развития программы в этот временной отрезок для нас ясны. Она будет развиваться за счет бюджетных средств", — приводятся в материале слова главы департамента Сергея Левкина.

Строительные компании смогут участвовать в программе как подрядчики, работающие по городскому заказу. Главным застройщиком станет Московский фонд реновации жилой застройки, который будет проводить конкурс по выбору подрядчиков.

Как отметил Левкин, мэр столицы Сергей Собянин поручил самым жестким образом контролировать приемку построенных домов.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома общей площадью примерно 16 миллионов квадратных метров, в которых проживает около миллиона человек.