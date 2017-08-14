Пермский журналист рассказал о подготовке к бою с обидчиком коллеги с НТВ

УФА, 14 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Пермский тележурналист Роман Четин, который предложил москвичу Александру Орлову провести поединок после инцидента в прямом эфире канала НТВ в День ВДВ, получил согласие оппонента и готовится к бою.
После инцидента тележурналист из Перми Роман Четин написал в социальных сетях, что вызывает Орлова на спарринг. На днях представитель СМИ получил согласие от противника.
"Лично пообщались. Середина сентября. Бой по правилам бокса. Скорее всего, по формуле 4 раунда по 2 минуты. Место еще не определено. Остальные детали — в процессе", — написал журналист на своей странице в социальной сети.
"Александр лично позвонил мне, мы поговорили довольно вежливо. Дело в том, что он находится в Москве, я — в Перми, и сейчас решаем место встречи", — прокомментировал Роман ситуацию РИА Новости.
На вопрос агентства, готовится ли он к бою, журналист сказал, что "тренируется, но не как-то особенно, а в привычном режиме"
"Я больше занят работой и семьей. У меня есть жена и сын, свободное время я уделяю им. И думаю, это должны делать все нормальные люди — заботиться о семье и близких, это главная задача", — пояснил Четин агентству.