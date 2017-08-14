В Хабаровске ввели повышенный вечерний тариф на проезд в транспорте

ХАБАРОВСК, 14 авг — РИА Новости. Проезд в вечернее время в городских автобусах, трамваях и троллейбусах в Хабаровске возрастет до 30 рублей, сообщает мэрия Хабаровска в понедельник.
Как отмечает мэрия, в соответствии с федеральным законодательством, постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края, уставом городского округа "Город Хабаровск", администрация города постановила установить вечерний тариф для городского автомобильного и электротранспорта.
"Предельный тариф на регулярных перевозках в вечернее время установлен в размере 30 рублей за проезд одного пассажира и провоз одного места багажа по регулируемым тарифам на территории городского округа "Город Хабаровск"", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вечерний тариф начинает действовать с 20 часов местного времени и до окончания работы транспорта. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в городской газете. Размер платы за вечерний проезд устанавливает каждый перевозчик самостоятельно, однако он не должен превышать 30 рублей.