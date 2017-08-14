Группа из 50 японцев без виз посетит российский архипелаг

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости, Иван Захарченко. Около пятидесяти японцев — бывших жителей Южных Курил — планируют посетить 30 августа архипелаг Хабомаи для посещения могил предков в рамках безвизового обмена, сообщила в понедельник газета "Майнити".

По ее данным, представители правительств России и Японии завершают согласование технических вопросов, в том числе процедуру пропуска через границу. Как пишет газета, обсуждается вопрос о том, чтобы проверку документов участники поездки могли проходить на чартерном судне в новом районе — к северо-западу от острова Зеленый.

Помимо этого острова группа японцев планирует посетить также остров Юрий. На архипелаг Хабомаи они отправятся морем на чартерном судне из порта Нэмуро на Хоккайдо.

В настоящее время, как отмечает "Майнити", пропускные процедуры проводятся с восточной стороны Кунашира. Возможность пройти их непосредственно у архипелага Хабомаи позволила бы сэкономить на шесть часов время поездки, которая продлится до 1 сентября.

Договоренность проработать такую возможность была достигнута на российско-японском саммите в апреле этого года.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Облегчение посещения японцами южных Курил, а также возможность начала совместной экономической деятельности были включены в повестку дня во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

Япония надеется на решение территориальной проблемы с Россией, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи, развивая экономические отношения двух стран. В частности, прорабатывается идея совместного освоения Россией и Японией четырех островов так, чтобы при этом не нарушался суверенитет ни одной из сторон.

Возвращение островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.