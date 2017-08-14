250 тысяч человек воспользовались ночным общественным транспортом с июня

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Около 250 тысяч человек воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта в Москве с июня 2017 года. Кроме того, с начала лета пассажиропоток на ночных рейсах увеличился на 20 процентов, сообщается на официальном портале мэра столицы.

"Москвичи проводят больше времени в городских парках, на площадях и после ночных гуляний им удобно возвращаться домой на автобусах и трамваях. Кроме того, большой популярностью ночные маршруты пользуются в дни проведения массовых праздничных мероприятий", — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Всего в городе действуют 10 ночных маршрутов наземного транспорта — девять автобусных и один трамвайный. Они пересекаются друг с другом в удобных местах, проходят вдоль основных дорог и веток метро. На автобусах и трамвае можно доехать до вокзалов, аэропортов, столичных парков или просто из одного конца города в другой.

Ночные маршруты начинают работать после 11 часов вечера и курсируют до пяти утра. Также есть и круглосуточные рейсы.