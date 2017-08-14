Пассажиры опоздавших поездов "Москва - Санкт-Петербург" получат компенсацию

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пассажирам скоростных поездов на направлении Москва — Санкт-Петербург, прибывших с опозданием из-за временного отключения электроснабжения, будет выплачена компенсация, сообщается на сайте РЖД.

В воскресенье ввиду неблагоприятных погодных условий в Новгородской области из-за падения дерева на перегоне Алешинка — Угловка произошло отключение напряжения в контактной сети, было приостановлено движение поездов.

"За доставленные неудобства пассажирам скоростных поездов "Сапсан", прибывшим в пункт назначения с задержкой в пути от 1 до 2 часов, будет выплачена денежная компенсация в размере 25% от стоимости билета (без учета сервисных услуг), пассажирам поездов "Сапсан", прибывшим в пункт назначения с задержкой в пути свыше 2 часов, будет выплачена денежная компенсация в размере 50% от стоимости билета (без учета сервисных услуг)", — говорится в сообщении.

Помимо этого, пассажирам скоростного поезда "Невский экспресс", прибывшего в Санкт-Петербург с опозданием, будет выплачена 100% компенсация.

Отмечается, что для возврата средств пассажиры могут заполнить бланк претензии на выплату денежных компенсаций.