Собянин пообещал открыть в Москве 50 парков в этому году

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пятьдесят парков откроют в Москве текущем году на месте пустырей и коммунальных зон, места их создания определяют при участии жителей города, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

Вместе с москвичами определяем места для создания парков на месте пустырей и коммунальных зон.В этом году откроем 50 парков в разных районах — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 августа 2017 г.

​Ранее вице-мэр Москвы Петр Бирюков сообщил, что из 50 парков, которые в этом году будут созданы в жилых районах столицы, 20 благоустроят за счет городского бюджета, 30 — за счет инвесторов. По его словам, все работы идут в соответствии с графиком.