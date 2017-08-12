Пострадавшим от подтопления в Приморье направили первые выплаты

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Первые выплаты направлены пострадавшим в результате паводка жителям Приморья, сообщает администрация края.

"На данный момент муниципальными комиссиями по оценке ущерба поданы списки на 339 выплат, 167 из них — на компенсацию вреда, нанесенного жилым домам, остальные — за потерянный урожай. Уже подписано постановление на 152 выплаты из краевого бюджета на общую сумму более 2,6 миллиона рублей. С сегодняшнего дня "Почта России" начинает разносить денежные средства гражданам", — говорится в сообщении в субботу.

Также идет сбор информации о пострадавших для первой выплаты из федерального бюджета. В сообщении администрации края указывается, что в настоящее время готовится постановление правительства РФ о компенсации приморцам, потерявшим имущество первой необходимости, и тем, чье жизнеобеспечение в связи с ЧС было нарушено. Размер выплаты может составить 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости установленного ущерба.

Продолжается поставка в районы гуманитарной помощи. В пятницу питьевую воду и продуктовые наборы совместно с фондом "Красный крест" доставили в села Занадворовка, Филиповка, Барабаш Хасанского района.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время вода сходит, уровень рек понижается.