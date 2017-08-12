В пострадавшем от паводка Приморье военные укладывают железнодорожные пути

Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017

Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 12 авг — РИА Новости. Военные железнодорожники Восточного военного округа начали укладку нового рельсового пути на Хасанском направлении железной дороги в Приморском крае, пострадавшем от паводка, сообщает пресс-служба ВВО.

"Сводный отряд по ликвидации ЧС от ВВО произвел укладку и засыпку более 100 метров рельсошпальной решетки на Хасанском направлении.

Военнослужащие расчистили около 1,6 тысячи метров железнодорожного полотна заваленного большим оползнем, а также произвели демонтаж более 75 метров железнодорожного полотна", — говорится в сообщении.

В работе задействованы военнослужащие путевого железнодорожного батальона ВВО из Хабаровска.

Помимо этого, выделенные округом плавающие транспортеры вернулись в пункты постоянной дислокации после спада воды.