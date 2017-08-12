Правительство присудило 12 премий в сфере образования за 2017 год

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым правительство присудило премии в сфере образования за 2017 год 12 соискателям, документ опубликован на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2017 года и присваивается звание "Лауреат премии правительства РФ в области образования" 12 соискателям, в их числе авторы научно-практических и научно-методических разработок, создатели учебно-методических пособий и учебных изданий в разных областях образования", — говорится в документе.

Премии присуждены за учебные издания по истории и практике воспитания, теории и управлению подводными судами, аналитической химии, а также за методическую разработку для системы дополнительного образования детей с ограничениями по здоровью.

Среди лауреатов премии — пять докторов наук, пять кандидатов наук.