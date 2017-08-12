Тува наградит орденом жителя Дагестана, погибшего при спасении девушки

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителя Дагестана Рашида Салахбекова, который утонул, спасая девушку на московском пляже, посмертно наградят орденом Тувы: спасенная им девушка родилась в этой республике. Об этом сообщил в субботу глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

Трагедия произошла в июне на пляже в Серебряном Бору, где 26-летний Рашид, житель селения Карланюрт Хасавюртовского района Дагестана, отдыхал со своими коллегами. Увидев, что одна из девушек слишком далеко заплыла и начала тонуть, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось притянуть её ближе к берегу, где её без чувств перехватили коллеги, но сам Рашид не смог спастись.

Его тело было найдено водолазами лишь 30 июня при проведении поисково-спасательных работ в пруду. Трагедия, произошедшая с Рашидом Салахбековым, привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить героя посмертно к награде.

"В мой адрес пришло письмо от главы республики Тыва Шолбана Кара-оола. Напомню, именно из этого региона родом девушка, которую ценой своей жизни спас наш земляк Рашид Салахбеков. По словам Шолбана Валерьевича, новость о благородном и самоотверженном поступке молодого дагестанца всколыхнула всю республику", — написал Абдулатипов в Facebook.

Он отметил, что новость не оставила равнодушными тувинцев: на местном ресурсе в соцсетях количество ее просмотров за два дня превысило 200 тысяч, при том, что все население республики составляет немногим более 300 тысяч человек.

"Шолбан Кара-оол сообщил о том, что принято решение о награждении Рашида Салахбекова орденом республики Тыва (посмертно). Я благодарен моему коллеге и всему тувинскому народу за тёплые слова и за то, что по достоинству оценили подвиг нашего земляка, отдавшего свою жизнь ради спасения жизни другого!" — заключил он.

В письме, которое Абдулатипов прикрепил к посту, глава Тувы отмечает, что в ближайшее время из республики выедет небольшая делегация и вручит награду отцу Рашида.