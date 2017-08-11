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Общество

Эксперт объяснил, почему незрячую девушку не пустили в "Седьмое небо"

20:1211.08.2017
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© РИА Новости / Б. ЕлинПерейти в фотобанкОстанкинская телевизионная башня. Архивное фотоОстанкинская телевизионная башня. Архивное фото
© РИА Новости / Б. Елин
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Эвакуации незрячего человека из ресторана "Седьмое небо", расположенного на высоте 328-334 метров в Останкинской телебашне, в случае пожара помешали бы преграды — стойки, тумбы и ступени, считает руководитель молодежного крыла Российского союза спасателей Алексей Аветисов.

Останкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Роспотребнадзор и СК выяснят, почему инвалида не пустили в ресторан
Ранее незрячая москвичка Дана Мерзлякова рассказала РИА Новости, что хотела в сопровождении друга попасть в ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне. Но на смотровую площадку телебашни, через которую можно попасть в ресторан, девушку не пропустил, аргументировав это тем, что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Роспотребнадзор и Следственный комитет начали проверки по данному случаю.

"Всем известно, что при возникновении пожароопасной ситуации гражданам запрещено пользоваться лифтами. Ресторанный комплекс расположен на уровнях высоты от 328 до 334 метров. Соответственно, при спуске на пути движения посетителей к выходу из башни встречаются различного типа преграды, такие как стойки, тумбы, ступени и прочее, что значительно может затруднить перемещение слепых и слабовидящих людей", — сказал Аветисов РИА Новости.

Он напомнил, что в 2014 году Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России разработал "Методические рекомендации по обучению граждан пожилого возраста и инвалидов мерам пожарной безопасности", в том числе, содержащие правила эвакуации из зданий и сооружений лиц с нарушением зрения (слабовидящих и незрячих) при пожаре, общие требования к объектам с массовым пребыванием людей, доступным лицам с нарушением зрения (слабовидящим и незрячим).

Останкинская телебашня. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт: незрячую девушку должны были пустить на Останкинскую башню
На официальном сайте Останкинской башни в разделе "правила посещения", в свою очередь, указано, что в связи с возможными трудностями эвакуации с телебашни при чрезвычайных ситуациях и необходимостью длительного пребывания посетителей в индивидуальных средствах защиты, к посещению смотровой площадки не допускаются дети младше 7 лет, женщины "с явными признаками беременности", лица в алкогольном или наркотическом опьянении, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, граждане "с явными признаками психических отклонений", инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки), и инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.

Высотный ресторан "Седьмое небо", открывшийся в башне в 1967 году, находится на высоте 328-334 метров и занимает три этажа (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана совершали круговые вращения вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. После пожара он был закрыт на реконструкцию и вновь начал работать только в 2016 году.

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