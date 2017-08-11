Медведев поддержал идею создания единого регламента приемки школ

ПЕНЗА, 11 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает возможным создать единый регламент приемки школ к новому учебному году, чтобы избежать лишней бюрократии и траты времени на формальности.

Строительство и создание комфортной городской среды обсуждались на встрече Медведева с активом его партии "Единая Россия" в Приволжском федеральном округе.

"Идея прозвучала здесь создать, как я понял, единый регламент по процедуре приемки школ к новому учебному году. Это здравая идея, тем более что очень часто это все занимает огромное время, масса формальных требований, учителя там всякого рода бумажки пишут, отчетность, в которой там, наверное, и нужды особой нет", — заявил он.

"Поэтому единый какой-то подход было бы можно создать", — добавил премьер.