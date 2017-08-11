Новые московские магистрали превысят протяженность МКАД в 2,5 раза

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ближайшие годы в столице будут построены четыре новые крупные магистрали, которые по протяженности будут в 2,5 раза больше МКАД, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ближайшие годы для строительного комплекса является задачей строительство новых городских магистралей — Северо-западной хорды, Северо-восточной хорды, Южной рокады, соединения Калужского шоссе с ЦКАД. Все это по объемам в 2,5 раза больше, чем существующий МКАД. Это гигантские проекты, требующие колоссальных затрат — и материальных, и людских", — сказал он, выступая в пятницу на заседании коллегии столичного стройкомплекса.

По словам Собянина, реализация этих четырех крупных проектов "по сути дела создаст дополнительный новый транспортный каркас Москвы".

Собянин также напомнил, что в этом году будет запущен первый участок третьего пересадочного контура метро, в скором времени будут доступны для пассажиров линии метро в Солнцево, Некрасовке, на продолжении Дмитровского шоссе.

"Миллионы москвичей, которые пользуются каждый день общественным транспортом, ждут от вас новых подвигов в строительстве метрополитена, строительстве рельсового транспорта, пригородного сообщения. Здесь тоже успехи очень большие. За последние годы было построено более 100 километров рельсового транспорта, МЦК, метро, построено 160 километров магистралей пригородного сообщения", — сказал мэр.