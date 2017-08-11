Собянин уверен, что московские строители справятся с программой реновации

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Московские строители справятся с программой реновации ветхого жилья, уверен мэр Сергей Собянин. Он добавил, что программа позволит не только обеспечить реновацию ветхих домов, но и даст москвичам дополнительные возможности для покупки нового жилья, поскольку обеспеченность жильем в городе очень низкая.
Он напомнил, что в программу реновации вошли более 5 тысяч домов.
"В результате реализации этой программы мы сможем обеспечить не только реновацию ветхого жилого фонда, но и дать дополнительные возможности для москвичей для покупки нового жилья", — сказал мэр.
"Ни в одном мегаполисе в современном мире такой низкой обеспеченности нет. Есть этому объективные причины — отсутствие больших площадок для застройки, но здесь есть некоторая спекулятивная история, когда хотят, чтобы жилья было меньше, а оно стоило подороже", — заметил Собянин и добавил, что для большинства москвичей реализуемые пока проекты по созданию отдельных жилых комплексов "становятся недоступными".
Собянин также сообщил, что в последние годы в Москве были построены сотни детских садов и школ, продолжается строительство больниц, поликлиник, во многом была решена проблема нехватки торговых и офисных площадей.