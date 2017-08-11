Собянин призвал строительные компании соблюдать сроки

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин призвал строительные компании участвовать в реализации крупных проектов на территории Москвы и выдерживать сроки: "кто это не поймут — уйдут с рынка".

"Я убедительно вас прошу не пытаться скукоживать свои компании и на маленьких объемах больше заработать. Зарабатывайте на масштабе, на потоке, давайте возможность раскрыться городу, быстрее реализовать мегапроекты. Те, кто это не поймут — уйдут с рынка", — сказал Собянин на заседании коллегии столичного стройкомплекса в пятницу.

"Мы не будем останавливаться, срывать сроки. Будьте добры, исполните обязательства. Тем более эти обязательства полностью подкреплены рублем", — добавил градоначальник.

По его словам, город часто сталкивается с тем, что со стороны застройщиков есть "патологическое недоверие к тому, что эта стройка будет продолжена, что будет обеспечен стабильный городской заказ".

Несмотря на все экономические сложности и санкции, экономика Москвы стабильно показывает динамику роста, что, в свою очередь, дает возможность долгосрочного планирования, заявил мэр.

"Мы уверены в Москве больше, чем когда-либо", — сказал Собянин.