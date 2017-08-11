Московские водители автобусов стали призерами конкурса мастерства

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Водители Мосгортранса заняли сразу четыре призовых места на конкурсе профессионального мастерства, проводившемся в Санкт-Петербурге, сообщает сайт mos.ru.

Конкурсанты соревновались в личном зачете. Им нужно было показать знание правил дорожного движения, выполнить задания на скоростное маневрирование и продемонстрировать различные фигуры вождения.

Первое место в категории "Транспорт особо большой вместимости" занял представитель филиала "Северо-Восточный" Алексей Седов, а серебро получил Владимир Григорьев из филиала "Центральный". Победителем в номинации "Молодые водители" стал Кирилл Разумов. Он же замкнул тройку лидеров среди водителей автобусов большой вместимости.

"Сразу четыре призовых места, завоеванные сотрудниками Мосгортранса, являются доказательством высокого профессионализма всех водителей предприятия", — отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Победителей конкурса наградили кубками, медалями, дипломами и другими ценными призами.