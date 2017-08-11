В России в 2018 году введут еще восемь миллионов квадратных метров жилья

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Более 8 миллионов квадратных метров жилья будут дополнительно введены в 2018 году в 32 регионах России в рамках приоритетной программы "Ипотека и арендное жилье", сообщил журналистам в пятницу министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"В настоящее время ведется отбор субъектов для участия в программе в 2018 году. Предположительно средства распределены на реализацию 100 проектов в 32 регионах", — сказал он.

Таким образом, по словам Меня, дополнительный объем ввода жилья по этим проектам составит более 8 миллионов квадратных метров, что больше чем в 2017 году.

Глава Минстроя уточнил, что в 2017 году в рамках программы поддержку получили 32 региона на реализацию более 60 инвестиционных проектов по строительству жилья. На выделенный объем средств вместо ожидавшегося объема в 5,5 миллионов квадратных метров эти регионы должны будут построить 6,3 миллиона квадратных метров жилья.