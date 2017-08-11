В Общественной палате изучат спорные случаи изъятия детей из семьи

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ совместно с экспертами и адвокатами подготовят собственные заключения по спорным с их точки зрения случаям изъятия детей из семьи, сообщает в пятницу пресс-служба ОП РФ.

Обращения граждан по необоснованным, по их мнению, изъятиям поступают на горячую линию палаты.

"Разумеется, далеко не все случаи, обращения по которым поступают на нашу горячую линию, являются незаконными. Но есть действительно спорные, в которых мы не можем самостоятельно разобраться. Тогда привлекаем независимых адвокатов по семейным делам из Федеральной палаты адвокатов. Важно, чтобы они дали независимую оценку законности изъятия. Есть опека, уполномоченный и суд, а есть взгляд независимых экспертов", — приводит пресс-служба слова первого зампреда комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой.

На основании итоговых заключений будут сформированы рекомендации для соответствующих органов власти.

"К примеру, это могут быть выявленные ошибки в действиях МВД или органов опеки. Важно помогать органам власти формулировать те или иные решения, ведь бывает, что они осознают, что сделали что-то не так, но поскольку машина уже запущена, обратного пути условно нет. И мы в этом случае можем повлиять на эту ситуацию", — говорит Зимова.

Уточняется, что заседание профильного Координационного совета при ОП РФ, на котором будут рассмотрены обращения граждан, запланировано на осень.