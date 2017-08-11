В Общественной палате изучат спорные случаи изъятия детей из семьи

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ совместно с экспертами и адвокатами подготовят собственные заключения по спорным с их точки зрения случаям изъятия детей из семьи, сообщает в пятницу пресс-служба ОП РФ.
"Разумеется, далеко не все случаи, обращения по которым поступают на нашу горячую линию, являются незаконными. Но есть действительно спорные, в которых мы не можем самостоятельно разобраться. Тогда привлекаем независимых адвокатов по семейным делам из Федеральной палаты адвокатов. Важно, чтобы они дали независимую оценку законности изъятия. Есть опека, уполномоченный и суд, а есть взгляд независимых экспертов", — приводит пресс-служба слова первого зампреда комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлии Зимовой.
"К примеру, это могут быть выявленные ошибки в действиях МВД или органов опеки. Важно помогать органам власти формулировать те или иные решения, ведь бывает, что они осознают, что сделали что-то не так, но поскольку машина уже запущена, обратного пути условно нет. И мы в этом случае можем повлиять на эту ситуацию", — говорит Зимова.
Уточняется, что заседание профильного Координационного совета при ОП РФ, на котором будут рассмотрены обращения граждан, запланировано на осень.