МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Новые турникеты со стеклянными створками установили в московском метро на станциях "Выхино" и "Бульвар Рокоссовского", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе столичной подземки.

Новые турникеты позволят повысить качество обслуживания пассажиров на этих станциях, в особенности на "Выхино" — одной из самых загруженных в метро. В среднем станцией в будние дни пользуются более 128 тысяч человек, а "Бульвар Рокоссовского" ежедневно принимает 33 тысячи пассажиров.

В пресс-службе напомнили, что метрополитен ведет масштабную программу по замене старых турникетов. С начала года на более чем 90 станциях заменили свыше 1,7 тысячи турникетов. Новые турникеты шире, поэтому через них будет удобней проходить пассажирам с детскими колясками и большими сумками. Кроме этого, предусмотрена возможность установки специальных считывателей для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов.