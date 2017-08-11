Фонари у Московского вокзала в Петербурге хотят убрать после ЧП с ребенком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. Исторические чугунные фонари на площади перед Московским вокзалом в Петербурге могут быть демонтированы после того, как светильник упал на семилетнего мальчика, сейчас находящегося в больнице, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

Семилетний мальчик 6 августа получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как на него упал фонарь на Невском проспекте в районе Московского вокзала. По данным ГСУ СК РФ, возбудившего уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, светильник сорвался с кронштейна в верхней части опоры фонаря.

Как сообщают городские власти, после инцидента по поручению вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по обустройству территорий в районе Московского вокзала и предотвращению случаев эксплуатации аварийных объектов, где обсуждалась и дальнейшая судьба шести исторических чугунных фонарей на привокзальной площади.

"В настоящее время в целях исключения повторения происшествия фонари огорожены, безопасность территории, прилегающей к объектам, обеспечивается силами администрации Московского вокзала.

По итогам совещания комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников совместно с ГУП "Ленсвет" поручено провести обследование технического состояния опор освещения. Рассматривается вопрос о демонтаже чугунных фонарей при согласовании разработанного ОАО "РЖД" проекта реставрации здания Московского вокзала и передаче опор на ответственное хранение ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

По словам начальника Московского вокзала Александра Дремина, пострадавшему ребенку, находящемуся в 19 детской городской больнице им. Раухфуса, а также его семье оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

"Обеспечен дополнительный уход, при необходимости предусмотрена возможность перевода ребенка для лечения в ведомственную клинику ОАО "РЖД", — отмечается в сообщении городской администрации.