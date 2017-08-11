МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Незрячей девушке не должны были отказывать в посещении смотровой площадки Останкинской башни, поскольку ее сопровождали, считает профессор Московского государственного строительного университета доктор технических наук Владимир Ройтман.

В четверг незрячая москвичка Дана Мерзлякова рассказала РИА Новости, что хотела в сопровождении друга попасть в ресторан "Седьмое небо" на Останкинской телебашне. Но на смотровую площадку телебашни, через которую можно попасть в ресторан, девушку не пропустили, аргументировав это тем, что "инвалиды первой-второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций".

"Если девушка была с сопровождающим, то я вообще не понимаю, в чем проблема. Точно сказать не могу, на какой пункт каких правил они сослались, но, исходя из здравого смысла, не должно быть никаких сложностей", — заявил РИА Новости Ройтман.

По словам эксперта по противопожарной безопасности, возможно, руководство отталкивается от каких-то подзаконных актов, правил и регламентов, но, "с точки зрения здравого смысла, девушка могла пройти в ресторан, ведь она была с другом".

О доследственной проверке по этому случаю ГСУ СК России по Москве сообщило ранее в пятницу.

В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.