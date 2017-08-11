Сирийские моряки с затонувшего сухогруза могут покинуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Пятерым сирийским морякам с затонувшего у берегов Крыма сухогруза Anda оформили все необходимые документы для возращения на родину, сообщили РИА Новости в представительстве МИД РФ в Симферополе.

Сухогруз Anda (флаг Того), перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы, опрокинулся 29 июля в результате шторма в нейтральных водах у берегов Крыма и затонул на глубине 1,7 километра. На борту находился экипаж из девяти человек: три гражданина Индии и шесть сирийцев. Восемь моряков были спасены и доставлены в больницу Ялты, один пропал без вести. Моряки из Индии уже покинули Крым.

"Пятерым гражданам Сирии на этой неделе были оформлены все необходимые документы на возвращение", — сказали в представительстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что, согласно данным страховой компании, отлет моряков из Крыма запланирован на воскресенье.

"Они должны вылететь 13 числа в Москву и 14 числа — из Москвы в Сирию. Подчеркиваю, что должны. То, что касается министерства иностранных дел, мы свою работу сделали в полном объеме, все документы у них готовы, они спокойно могут отправляться на родину", — подчеркнули в представительстве.