Роскомнадзор зафиксировал снижение числа нарушений в сфере СМИ на 25%

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Профилактическая работа Роскомнадзора способствовала снижению в первом полугодии 2017 года количества выявляемых нарушений в сфере СМИ на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении ведомства в пятницу.

© РИА Новости / Руслан Кривобок Перейти в фотобанк Роскомнадзор прекратил вести реестр блогеров "В I полугодии 2017 года Роскомнадзором проведено 5179 плановых и 579 внеплановых мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением редакциями СМИ законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации. Все мероприятия контроля и надзора прошли в форме систематических наблюдений, то есть без взаимодействия с редакциями СМИ. По итогам проведенных проверок отмечается уменьшение количества составленных протоколов об административных правонарушениях на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года при снижении числа выявленных нарушений на 25,2%", — говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, сокращение количества выявленных нарушений в сфере СМИ свидетельствует о повышении ответственности учредителей и редакций в части исполнения норм и требований профильного законодательства, "что в значительной степени стало следствием активной профилактической работы Роскомнадзора в области массовых коммуникаций".

Роскомнадзор регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства с целью предупреждения нарушений в сфере СМИ, добавляют в ведомстве.