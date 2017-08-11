Роскомнадзор зафиксировал снижение числа нарушений в сфере СМИ на 25%

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Профилактическая работа Роскомнадзора способствовала снижению в первом полугодии 2017 года количества выявляемых нарушений в сфере СМИ на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении ведомства в пятницу.
По данным Роскомнадзора, сокращение количества выявленных нарушений в сфере СМИ свидетельствует о повышении ответственности учредителей и редакций в части исполнения норм и требований профильного законодательства, "что в значительной степени стало следствием активной профилактической работы Роскомнадзора в области массовых коммуникаций".
Роскомнадзор регулярно проводит встречи с представителями медиасообщества, на которых разъясняются нормы законодательства с целью предупреждения нарушений в сфере СМИ, добавляют в ведомстве.