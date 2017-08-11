В ресторане "Седьмое небо" заявили, что к ним не приходила незрячая девушка

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ресторан "Седьмое небо", расположенный в Останкинской башне, не отказывал незрячей девушке в обслуживании, так как она к ним не приходила, сообщил РИА Новости менеджер ресторана.

В пятницу ГСУ СК России по Москве сообщило о доследственной проверке информации в СМИ "об отказе администрации одного из московских ресторанов пропустить в заведение девушку-инвалида по зрению". Москвичка Дана Мерзлякова, являющаяся инвалидом по зрению, в четверг рассказала РИА Новости, что ее не пустили на смотровую площадку Останкинской башни, где расположен ресторан. По словам девушки, на этапе покупки билетов ей заявили, "что инвалиды первой–второй групп, использующие белую трость, не допускаются к посещению по причине трудности эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций".

"У нас не было такой истории, мы никому не отказывали, скорей всего, ее не пустили еще на уровне пропуска в башню — у нас там досмотр, как в аэропорту", — сказал менеджер ресторана.

"Мы никогда никому не отказываем в обслуживании, и нам совершенно все равно, какие сложности со здоровьем у наших клиентов", — добавил собеседник агентства.

В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.

Высотный ресторан "Седьмое небо", открывшийся в башне в 1967 году, находится на высоте 328-334 метров и занимает три этажа (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана совершали круговые вращения вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. После пожара он был закрыт на реконструкцию и вновь начал работать только в 2016 году.