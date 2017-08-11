В ресторане "Седьмое небо" заявили, что к ним не приходила незрячая девушка

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ресторан "Седьмое небо", расположенный в Останкинской башне, не отказывал незрячей девушке в обслуживании, так как она к ним не приходила, сообщил РИА Новости менеджер ресторана.
"У нас не было такой истории, мы никому не отказывали, скорей всего, ее не пустили еще на уровне пропуска в башню — у нас там досмотр, как в аэропорту", — сказал менеджер ресторана.
В конце августа 2000 года на Останкинской телебашне произошел мощнейший пожар, ставший одной из крупнейших техногенных катастроф российской столицы. В результате пожара погибли три человека и было прервано вещание большинства телеканалов на Москву и Московскую область.
Высотный ресторан "Седьмое небо", открывшийся в башне в 1967 году, находится на высоте 328-334 метров и занимает три этажа (золотой, серебряный и бронзовый). Кольцеобразные помещения ресторана совершали круговые вращения вокруг своей оси со скоростью от одного до двух оборотов в 40 минут. После пожара он был закрыт на реконструкцию и вновь начал работать только в 2016 году.