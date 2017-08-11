В России в 2017 году планируют ввести 75-76 млн квадратных метров жилья

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Минстрой России ожидает по итогам 2017 года ввод жилья на уровне 75-76 миллионов квадратных метров, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.
По его словам, это немного меньше, чем в прошлом году. "Но это не такое большое падение", – сказал министр.
Мень подчеркнул, что сокращение ввода обусловлено снижением объемов индивидуального строительства, тогда как строительство индустриального жилья в России не падает.
При этом он обратил внимание на позитивную динамику, которую показывает ипотечный рынок. "По итогам первого полугодия люди взяли ипотеку более чем на 770 миллиардов рублей", – сообщил министр, обратив внимание на то, что эти показатели выше аналогичных цифр за 2014 год, когда рынок ипотеки в РФ достиг рекордных объемом.
24.8%Да, уже купил так квартиру
9.1%Собираюсь взять, когда накоплю на первоначальный взнос
18.5%Нет, но готов при снижении ставок
29.5%Принципиально не беру кредиты
18.1%Нет, мне не нужно покупать жилье
В первом полугодии 2017 года, по данным Росстата, объемы строительства жилья сократились на 11,3% – до 28 миллионов квадратных метров, из которых 11,5 миллионов пришлось на индивидуальное строительство (падение на 16,5%). Регионами-лидерами стали Подмосковье (2,9 миллиона "квадратов"), Краснодарский край (2 миллиона "квадратов") и Санкт-Петербург (1,6 миллиона "квадратов").