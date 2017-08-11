МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Одиннадцатого августа заработал портал "Национальный общественный мониторинг" (nom24.ru), главной функцией которого станет сбор информации, поступающей от наблюдателей с избирательных участков в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
"Для нас это далеко не первая избирательная кампания, в рамках которой наши активисты будут следить за обеспечением избирательных прав граждан. Мы сотрудничаем со всеми политическими партиями, которые не могут найти достаточного количества подготовленных наблюдателей", — отметила координатор проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова.
На портале наблюдатели смогут повысить свою квалификацию: на следующей неделе пройдет обучение для региональных кураторов общественных наблюдателей. В рамках вебинара, организованного для зарегистрированных пользователей портала, до наблюдателей донесут всю необходимую для предстоящей работы информация.
В день голосования общественные наблюдатели организуют параллельный подсчет голосов. "Данные будут вводиться в специальную форму. Эти действия можно совершить не уходя из помещения для голосования. Таким образом, общественники будут иметь на руках самые оперативные данные со всех избирательных участков. Это позволит наблюдателям видеть результаты голосования в несколько раз быстрее, чем из официальных источников, а в дальнейшем — сравнить полученные данные с официально опубликованной информацией на сайте ЦИК России. Такой эксперимент уже проводился на региональных выборах и показал достоверность и оперативность результатов", — рассказал координатор общественного движения "Группа 32" Роман Коломойцев.
Пользователю портала также будут доступны последние новости, касающиеся выборов, экспертные мнения, тематические издания и общение с другими наблюдателями, контролирующими ход голосования в регионе.