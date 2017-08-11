МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Одиннадцатого августа заработал портал "Национальный общественный мониторинг" (nom24.ru), главной функцией которого станет сбор информации, поступающей от наблюдателей с избирательных участков в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

На портале началась регистрация наблюдателей, которые будут следить за ходом дня голосования в субъектах Российской Федерации, где пройдут выборы региональных глав и депутатов парламентов. Более 500 молодых активистов уже завели свои аккаунты на портале. В день голосования помощь партиям, участвующим в выборах, окажут более 15 тысяч представителей молодежных движений "Корпус "За чистые выборы" и "Россия выбирает", студенты политологи и юристы.

"Для нас это далеко не первая избирательная кампания, в рамках которой наши активисты будут следить за обеспечением избирательных прав граждан. Мы сотрудничаем со всеми политическими партиями, которые не могут найти достаточного количества подготовленных наблюдателей", — отметила координатор проекта "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

На портале наблюдатели смогут повысить свою квалификацию: на следующей неделе пройдет обучение для региональных кураторов общественных наблюдателей. В рамках вебинара, организованного для зарегистрированных пользователей портала, до наблюдателей донесут всю необходимую для предстоящей работы информация.

"Наравне с правами и обязанностями наблюдателей, закрепленными законодательно, мы подготовим молодых людей и к нестандартным ситуациям, расскажем, как вести себя на избирательном участке, как общаться с организаторами выборов и представителями партий и кандидатов. Но главным в нашем интерактивном обучении станет ликбез по использованию портала и мобильного приложения НОМ", — пояснил президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

В день голосования общественные наблюдатели организуют параллельный подсчет голосов. "Данные будут вводиться в специальную форму. Эти действия можно совершить не уходя из помещения для голосования. Таким образом, общественники будут иметь на руках самые оперативные данные со всех избирательных участков. Это позволит наблюдателям видеть результаты голосования в несколько раз быстрее, чем из официальных источников, а в дальнейшем — сравнить полученные данные с официально опубликованной информацией на сайте ЦИК России. Такой эксперимент уже проводился на региональных выборах и показал достоверность и оперативность результатов", — рассказал координатор общественного движения "Группа 32" Роман Коломойцев.

Контролировать ход голосования на избирательном участке наблюдатели смогут, не выходя из дома. Функция "Видеонаблюдатель" позволит включить в избирательный процесс людей с ограниченными физическими возможностями. Видеопоток с избирательного участка будет направлен на портал таким образом, что наблюдатель не только сможет в реальном времени следить за волеизъявлением граждан, но и остановить видео и даже поставить на обратную перемотку. Это позволит фиксировать все непредвиденные обстоятельства.

Пользователю портала также будут доступны последние новости, касающиеся выборов, экспертные мнения, тематические издания и общение с другими наблюдателями, контролирующими ход голосования в регионе.