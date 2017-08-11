В Югре появится пятый лицензированный билдинг-сад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 авг — РИА Новости. На территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до конца лета появится пятый лицензированный билдинг-сад, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Формат билдинг-садов предусматривает размещение дошкольных образовательных учреждений в многоквартирных домах, часто — в новостройках. По информации правительства, в настоящее время в Югре введено в эксплуатацию восемь таких объектов на 621 место, большинство — в рамках государственно-частного партнерства.

"Четыре билдинг-сада имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. Реализация проекта способствует увеличению количества мест в дошкольных образовательных организациях, мотивирует развитие негосударственного сектора данных услуг, а также создает социальные и инфраструктурные условия для улучшения качества жизни семей", — рассказали РИА Новости в департаменте образования Югры.

Отмечается, что очередной билдинг-сад появится в Сургуте до конца лета.

"В Сургуте завершаются работы в билдинг-саду на 40 мест. Он расположен в 30-м микрорайоне в новостройке по улице Иосифа Каролинского", — сообщили в правительстве округа.

В середине июля губернатор региона Наталья Комарова проинспектировала ход работ на указанном объекте, напомнив, что после ввода детского сада в эксплуатацию учреждение получит лицензию на осуществление образовательной деятельности.

"Формат таких садов приобретает все большую популярность, позволяет эффективно решать вопросы развития дошкольного образования в новостройках больших городов", — приводит сайт правительства слова губернатора.

Ранее сообщалось, что на территории Югры функционируют 18 частных детских садов, кроме того, услуги по присмотру и уходу за детьми младшего и дошкольного возраста оказывают 50 предпринимателей. При этом количество детей, обучающихся в частных детских садах региона, за последние два года выросло более чем в шесть раз.

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