Омская прокуратура добилась отмены покупки дорогой машины для главы района

НОВОСИБИРСК, 11 авг – РИА Новости. Суд по иску прокуратуры отменил муниципальный контракт, по которому главе района в Омской области купили автомобиль за бюджетные 1,5 миллиона рублей, сообщает в пятницу региональное надзорное ведомство.

В прокуратуре отметили, что проверка на основании сообщений СМИ показала — в 2016 году муниципальные власти объявили конкурс на приобретение автомобиля для главы района, при этом в описании объекта закупки были указаны характеристики и товарный знак автомобиля – Nissan X-Trail. В результате все потенциальные участники аукциона, кроме официального дилера японской компании, не смогли принять в нем участия. В июне 2016 года с дилером был заключен контракт на поставку автомобиля за 1,5 миллиона рублей.

"Несоблюдение закона позволило приобрести дорогостоящий автомобиль, что противоречит установленному Бюджетным кодексом РФ принципу эффективного расходования средств и повлекло нарушение прав публично-правового образования Калачинского района", — отметили в ведомстве, подчеркнув, что из потраченных средств 1,2 миллиона представляли собой межбюджетный трансферт из областного бюджета.

По результатам проверки зампрокурора Омской области направил в арбитражный суд заявление, в котором просил признать действия муниципального учреждения по проведению аукциона незаконными и отменить контракт. Арбитражный суд Омской области признал аукцион незаконным, но отказал признать сделку недействительной, посчитав, что возвращение автомобиля продавцу не восстановит нарушенных прав муниципального образования. В апелляции решение осталось в силе, однако прокуратура оспорила его в кассационном порядке.

"Арбитражный суд Западно-Сибирского округа удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры, признал оспариваемую сделку недействительной и обязал МКУ "Центр учета и содержания собственности Калачинского района Омской области" возвратить ООО "Евразия центр" автомобиль, а ООО "Евразия центр" — вернуть потраченные из районного бюджета средства", — сообщили в прокуратуре.