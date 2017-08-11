Выездная регистрация: где женятся любители Пушкина и царских нарядов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Москвичи, желающие заключить брак вне стен ЗАГСа, чаще всего выбирают городские усадьбы, где берут на время церемонии царские одежды напрокат, а любители поэзии Александра Пушкина предпочитают сочетаться браком в музее, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.

В конце июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию заключения брака теперь можно проводить и в Московском государственном зоопарке. Соответствующие заявления в управлении ЗАГС начали принимать с 11 августа.

В настоящее время официальная выездная регистрация брака в торжественной обстановке также разрешена в усадьбах "Кусково", "Влахернское-Кузьминки", "Люблино", "Останкино", в музее-квартире А.С. Пушкина на Арбате, в Московской картинной галерее Ильи Глазунова, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, на территории музея-заповедника "Царицыно", в гостиничном комплексе "Даниловский" на территории Свято-Данилова монастыря, в Петровском путевом дворце и в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. Также Дворец бракосочетания находится в одном из самых живописных мест столицы — дворце Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское".

У вольера не зарегистрируют, но фото разрешено



Как сообщила в пятницу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, свадебные церемонии в Московском зоопарке будут проходить в Доме Клюева, расположенном на его территории, а также в саду, прилегающем к зданию.

"Начался прием заявлений о заключении брака в Московском зоопарке. Свадебные церемонии будут проходить в Доме Клюева, построенном в 1820-х годах. А в хорошую погоду пары смогут связать себя супружескими узами в саду, прилегающем к зданию", — рассказала Муравьева, ее слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Регистрировать браки в Московском зоопарке будет Тверской отдел ЗАГС, куда и нужно подавать заявление. Церемонии планируется проводить каждую неделю по пятницам и субботам.

Как сообщил РИА Новости руководитель отдела внешних коммуникаций зоопарка Магомед Саралиев, несмотря на то, что у вольеров регистрацию проводить не планируется, фотографироваться на фоне понравившихся животных москвичам никто запрещать не станет.

"Если новоиспеченные молодожены захотят прогуляться по зоопарку и сфотографироваться на фоне животных, они смогут это сделать уже после самой официальной церемонии", — отметил Саралиев.

Церемония в усадьбе

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московского ЗАГС Евгения Смирнова, большой популярностью среди будущих молодоженов, планирующих выездную регистрацию, пользуются столичные усадьбы.

"Территории музеев-заповедников и усадеб — это самые популярные площадки", — отметила Смирнова.

В Московском государственном объединенном художественно историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике РИА Новости рассказали, что желающих заключить брак в "Коломенском" и дворце Дурасова в усадьбе "Люблино" всегда хватает.

"Летом очень много желающих, потому что у нас очень красиво. В "Коломенском" у нас есть открытые площадки на верандах, есть шатер, есть дворцовый павильон 1825 года, хоромы царя и царицы", — отметила начальник отдела Ольга Колосова.

В Люблинском парке брак можно заключить как в интерьерах дворца Дурасова, так и на открытой колоннаде памятника культурного наследия.

"В прошлом году у нас было 1200 свадеб, среди них, конечно, были и антуражные. Вообще, тематические свадьбы очень часто бывают, когда все приходят в смокингах или русских народных костюмах", – отметила Колосова.

По ее словам, некоторые пары – как правило, уже немолодые — предпочитают "не заморачиваться" с традиционными нарядами жениха и невесты и берут напрокат костюмы царя и царицы.

"У нас можно взять костюмы царя и царицы напрокат, и некоторые так и делают и регистрируются в них. В "Коломенском" находится дворец Алексея Михайловича, и наряды царя и царицы в этих интерьерах смотрятся хорошо", — отметила собеседница агентства.

Домой к Пушкину

Провести церемонию бракосочетания с 2006 года москвичи могут и в музее-квартире знаменитого русского поэта Александра Пушкина на Арбате. Именно сюда после венчания в Храме Большого Вознесения у Никитских ворот Пушкин привез свою молодую жену Наталью Гончарову. Здесь прошли первые три месяца его семейной жизни.

Как рассказала РИА Новости заведующая отделом государственного музея Пушкина "Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате" Елена Шустова, как правило, с вопросом о церемонии бракосочетания к ним обращаются любители творчества поэта.

"Чаще всего невесты одеты в платья, которые сочетаются с нашей эпохой: это кринолины, декольте, красивые прически. Один раз к нам приходили Александр Сергеевич и Наталья Николаевна – полные тезки наших героев. Они были в костюмах этой эпохи, во всяком случае, жених был во фраке и цилиндре. Недавно у нас была пара, которая сказала, что они сами выходцы из Петербурга и Пушкин – это для них святое. Чаще всего к нам приходят люди, которые знают Пушкина, его творчество, знакомы с его жизнью и судьбой, людей "с улицы" у нас очень мало", — сказала собеседница агентства.

Пожениться в музее можно два раза в году – в середине февраля, ближе ко дню свадьбы поэта, и осенью, по случаю Дня города. Каждая церемония занимает 1,5-2 часа, куда входит сама торжественная регистрация брака с участием представителей ЗАГСа, первый танец молодоженов и фотосессия в интерьерах музея. Гости также могут пройти с экскурсией по дому Пушкина. Правда, как отмечает Шустова, музей небольшой и может вместить максимум 60 человек.

За необычным интерьером

В экспозиции Московской государственной картинной галереи Ильи Глазунова свыше 700 картин народного художника СССР, известного во всем мире. Согласно информации, представленной на официальном сайте галереи, церемония регистрации брака проводится в парадном вестибюле, интерьеры которого были созданы по эскизам Глазунова "в лучших традициях русской архитектуры XIX века в стиле ампир".

По словам сотрудницы галереи Елены, молодые пары выбирают регистрацию в окружении картин именно из-за необычных и красивых интерьеров галереи. Она отметила, что такая возможность предоставляется москвичам раз в месяц.

"У нас очень красивые интерьеры: красивый парадный холл, где проводят церемонию, и парадная лестница со второго на первый этаж, по которой спускаются молодожены", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в день в галерее могут заключить брак до шести пар, фотографироваться на фоне картин молодоженам не возбраняется.