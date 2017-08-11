Выездная регистрация: где женятся любители Пушкина и царских нарядов

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Москвичи, желающие заключить брак вне стен ЗАГСа, чаще всего выбирают городские усадьбы, где берут на время церемонии царские одежды напрокат, а любители поэзии Александра Пушкина предпочитают сочетаться браком в музее, сообщили РИА Новости опрошенные эксперты.
В настоящее время официальная выездная регистрация брака в торжественной обстановке также разрешена в усадьбах "Кусково", "Влахернское-Кузьминки", "Люблино", "Останкино", в музее-квартире А.С. Пушкина на Арбате, в Московской картинной галерее Ильи Глазунова, Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, на территории музея-заповедника "Царицыно", в гостиничном комплексе "Даниловский" на территории Свято-Данилова монастыря, в Петровском путевом дворце и в особняке Петра Смирнова на Тверском бульваре. Также Дворец бракосочетания находится в одном из самых живописных мест столицы — дворце Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское".
У вольера не зарегистрируют, но фото разрешено
Как сообщила в пятницу начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, свадебные церемонии в Московском зоопарке будут проходить в Доме Клюева, расположенном на его территории, а также в саду, прилегающем к зданию.
"Начался прием заявлений о заключении брака в Московском зоопарке. Свадебные церемонии будут проходить в Доме Клюева, построенном в 1820-х годах. А в хорошую погоду пары смогут связать себя супружескими узами в саду, прилегающем к зданию", — рассказала Муравьева, ее слова приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Регистрировать браки в Московском зоопарке будет Тверской отдел ЗАГС, куда и нужно подавать заявление. Церемонии планируется проводить каждую неделю по пятницам и субботам.
"Если новоиспеченные молодожены захотят прогуляться по зоопарку и сфотографироваться на фоне животных, они смогут это сделать уже после самой официальной церемонии", — отметил Саралиев.
Церемония в усадьбе
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московского ЗАГС Евгения Смирнова, большой популярностью среди будущих молодоженов, планирующих выездную регистрацию, пользуются столичные усадьбы.
"Территории музеев-заповедников и усадеб — это самые популярные площадки", — отметила Смирнова.
В Московском государственном объединенном художественно историко-архитектурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике РИА Новости рассказали, что желающих заключить брак в "Коломенском" и дворце Дурасова в усадьбе "Люблино" всегда хватает.
"Летом очень много желающих, потому что у нас очень красиво. В "Коломенском" у нас есть открытые площадки на верандах, есть шатер, есть дворцовый павильон 1825 года, хоромы царя и царицы", — отметила начальник отдела Ольга Колосова.
"В прошлом году у нас было 1200 свадеб, среди них, конечно, были и антуражные. Вообще, тематические свадьбы очень часто бывают, когда все приходят в смокингах или русских народных костюмах", – отметила Колосова.
По ее словам, некоторые пары – как правило, уже немолодые — предпочитают "не заморачиваться" с традиционными нарядами жениха и невесты и берут напрокат костюмы царя и царицы.
"У нас можно взять костюмы царя и царицы напрокат, и некоторые так и делают и регистрируются в них. В "Коломенском" находится дворец Алексея Михайловича, и наряды царя и царицы в этих интерьерах смотрятся хорошо", — отметила собеседница агентства.
Домой к Пушкину
Провести церемонию бракосочетания с 2006 года москвичи могут и в музее-квартире знаменитого русского поэта Александра Пушкина на Арбате. Именно сюда после венчания в Храме Большого Вознесения у Никитских ворот Пушкин привез свою молодую жену Наталью Гончарову. Здесь прошли первые три месяца его семейной жизни.
"Чаще всего невесты одеты в платья, которые сочетаются с нашей эпохой: это кринолины, декольте, красивые прически. Один раз к нам приходили Александр Сергеевич и Наталья Николаевна – полные тезки наших героев. Они были в костюмах этой эпохи, во всяком случае, жених был во фраке и цилиндре. Недавно у нас была пара, которая сказала, что они сами выходцы из Петербурга и Пушкин – это для них святое. Чаще всего к нам приходят люди, которые знают Пушкина, его творчество, знакомы с его жизнью и судьбой, людей "с улицы" у нас очень мало", — сказала собеседница агентства.
Пожениться в музее можно два раза в году – в середине февраля, ближе ко дню свадьбы поэта, и осенью, по случаю Дня города. Каждая церемония занимает 1,5-2 часа, куда входит сама торжественная регистрация брака с участием представителей ЗАГСа, первый танец молодоженов и фотосессия в интерьерах музея. Гости также могут пройти с экскурсией по дому Пушкина. Правда, как отмечает Шустова, музей небольшой и может вместить максимум 60 человек.
За необычным интерьером
В экспозиции Московской государственной картинной галереи Ильи Глазунова свыше 700 картин народного художника СССР, известного во всем мире. Согласно информации, представленной на официальном сайте галереи, церемония регистрации брака проводится в парадном вестибюле, интерьеры которого были созданы по эскизам Глазунова "в лучших традициях русской архитектуры XIX века в стиле ампир".
"У нас очень красивые интерьеры: красивый парадный холл, где проводят церемонию, и парадная лестница со второго на первый этаж, по которой спускаются молодожены", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в день в галерее могут заключить брак до шести пар, фотографироваться на фоне картин молодоженам не возбраняется.