В Свердловской области рассказали о популярных именах для детей в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости, Ольга Ерачина. Четырех мальчиков в Свердловской области за первое полугодие 2017 года назвали Добрынями, девочек называли Радость, Забава, Ландыш, Мальвина, а один мужчина сменил имя на Люцифера, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Лариса Никонова.

"На прежней пресс-конференции я говорила о том, что как только средства массовой информации поднимают тему редких имен, так этих имен становится больше. Так вот отголоски прежней пресс-конференции: у нас появились вторые Радость, Забава, Ландыш, Мальвина и четырех мальчиков назвали Добрыней", — сказала замруководителя управления.

По ее словам, среди редких, необычных имен, которые родители давали детям, — мужские имена Август, Аполлон, Велес, Вильдан, Ермак, Данко, Ронни, Самсон, Фома; женские имена Авелия, Азария, Виорика, Вифания, Матильда, Млада, Савелия, Славяна, Кирьяна, Кассандра, Офелия, Мадонна, Орхидея.

Наметилась тенденция давать детям короткие имена – такие, как Эва, Тая, Лия, Лоя, Ника, Софи. Мальчикам же дают имена Алекс, Дан, Кир, Ким, Лавр, Тим, Ян. Кроме того, популярно стало называть детей по именам дочерей и сыновей знаменитостей. Например, Мия – как дочь Полины Гагариной, Тэя – как ребенок Ксении Бородиной.

Помимо этого, жители Свердловской области продолжают менять свои имена и фамилии. "Граждане у нас меняют имена на Лурье, Тэсс, Берендей. В основном, преобладает иностранная тематика… Появился второй Люцифер", — сказала замглавы управления.