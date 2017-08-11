Рособрнадзор лишил лицензии три вуза

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю прекратил действие образовательных лицензий у трёх вузов и полностью лишил госаккредитации ещё один филиал учебного заведения, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

По результатам проведённых проверок, Рособрнадзором на основании решения Арбитражного суда прекращено действие лицензии Института международных социально-гуманитарных связей, Владимирского института бизнеса и Самарского институт бизнеса и управления.

Кроме того, полностью лишён государственной аккредитации Липецкий филиал Воронежского экономико-правового института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.