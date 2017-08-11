В выходные перекроют движение на Трубной улице

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Трубная улица будет закрыта для проезда транспорта с 00:00 12 августа (в ночь с пятницы на субботу) до 05:00 14 августа. Ограничения связны с проведением ремонтных работ, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Проехать к домам и перекрытым участкам смогут только местные жители, а также спецтранспорт.

Кроме того, движение частично будет перекрыто в Печатниковом, Колокольчиковом и Большой Сергиевском переулках.

Объехать ограничения автомобилисты смогут по Рождественскому и Цветному бульварам, улицам Сретенке и Садовой-Сухаревской.