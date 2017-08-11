Северным вестибюлем ТПУ "Кутузовская" воспользовались 73 тыс. человек

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. 10 июля 2017 года был открыт северный вестибюль транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Кутузовская". За месяц им воспользовались более 73 тыс. человек, сообщает официальный портал мэра Москвы. Ежедневно через вестибюль проходят 4,5 тысячи человек. К концу года количество пассажиров, проходящих через него, может вырасти до 11,5 тысячи человек в сутки.

"В первые дни работы вестибюля пассажиропоток составил 2,7 тысячи человек в сутки, сейчас он уже превышает 4,5 тысячи. Пока идет процесс привыкания: горожане узнают о работе вестибюлей и перестраивают маршруты. По нашим подсчетам, к концу года количество пассажиров, пользующихся этим вестибюлем ТПУ, вырастет до 11,5 тысячи человек в сутки", — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Северный вестибюль ТПУ "Кутузовская" интегрирован с одноименной станцией метро. Для пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК) пассажирам не нужно выходить на улицу. Открытие северного вестибюля ТПУ "Кутузовская" позволило перераспределить пассажиропоток и снизить нагрузку на южный, которым теперь пользуются на две тысячи пассажиров меньше. В северном вестибюле установлено 12 турникетов со стеклянными створками. Оплатить проезд можно с помощью транспортных и банковских карт, а также мобильных устройств.