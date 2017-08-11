Военные доставляют пенсии и продукты в подтопленные паводком села Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 11 авг – РИА Новости. Военные Восточного военного округа (ВВО) доставляют пенсии и продукты жителям приморских сел, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие сводного отряда по ликвидации ЧС от ВВО на автомобилях повышенной проходимости доставили пенсии, пять тонн продуктов и 400 литров питьевой воды жителям сел Кугуки и Линевичи, пострадавшим от ливневых дождей в Приморском крае", — говорится в сообщении.

Также военные вывезли из детских садов Уссурийска 27 тонн мусора, нанесенного в ходе паводка.

Кроме того, военные железнодорожники ВВО из Хабаровска на 23-м километре железной дороги Уссурийск – Хасан очистили около 450 метров путей от грунта, нанесенного оползнем.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Последствия масштабного паводка в Приморье. Кадры с дрона

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас вода сходит, уровень рек понижается.