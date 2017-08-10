В курортных городах Крыма снизили цены на продукты

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. В крымских курортных городах снизили цены на сельхозпродукцию, сообщил вице-премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Гоцанюк подчеркнул, что в правительство поступало большое количество жалоб по поводу высоких цен.

"Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа", — приводит слова Гоцанюка пресс-служба правительства.

В частности, по его словам, теперь картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры – от 30 рублей, арбузы – 10-20 рублей, крымские персики — от 40 рублей, виноград – от 120 рублей.

Гоцанюк подчеркнул, что снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным за счет увеличения количества ярмарочных площадок в наиболее людных и проходимых местах.

"В результате между реализаторами сельхозпродукции установилась здоровая конкуренция, что обоснованно повлекло за собой снижение цен", — подчеркнул вице-премьер.