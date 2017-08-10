В России снизилась доля некачественной школьной формы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Роскачество отмечает в этом году улучшение качества школьной формы по сравнению с 2016 годом, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

В исследование попала продукция 75 брендов из Китая, Белоруссии и 15 регионов России. Одежду для обучающихся изучали по 58 параметрам, в том числе, на наличие токсичных веществ, устойчивости к окрашиванию, способности ткани "дышать", впитывать и удерживать влагу. Кроме того, для оценки потребительских характеристик изделий Роскачество проверило разрывную нагрузку ткани, ее стойкость ко сминанию, свойство образовывать катышки, а также изменять размеры после стирки. Также тестирование включало параметры качества пошива.

"В 2017 году эксперты провели исследования 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста. Результаты исследования подтвердили снижение доли некачественной продукции: нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы", — говорится в сообщении.

В прошлом году Роскачество провело исследование качества брюк для мальчиков школьного возраста. Тогда ведомство выявило массовые отклонения изделий по санитарно-гигиеническим показателям.

Согласно исследованию, распространенной проблемой товаров легкой промышленности остается несоответствие фактического состава изделия, которое заявлено на маркировке. "В исследовании 2017 года эксперты зафиксировали отклонения от заявленного состава ткани в 23 образцах из 75. В частности, ткань некоторых сарафанов совсем не содержала шерсти, хотя этикетки товаров говорили о ее наличии", — говорится в исследовании.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского Знака качества.