Темрезов: учебник по истории КЧР выйдет только после тщательной доработки

ЧЕКРЕССК, 10 авг — РИА Новости. Проект учебника по истории Карачаево-Черкесии в настоящее время дорабатывается, в том числе, при участии сотрудников Российской Академии наук, сообщил глава республики Рашид Темрезов на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017" в Пятигорске.

Учебное пособие расскажет учащимся школ республики об основных этапах истории Карачаево-Черкесии и населяющих ее народов, о культуре и выдающихся жителях региона.

"Мной дано конкретное поручение о создании учебника истории Карачаево-Черкесской республики, о тех людях, которые внесли вклад в ее развитие. И пока он не будет тщательно, детально доработан, в том числе, специалистами отдела кавказоведения Российской Академии наук, он в свет не выйдет. Это очень серьезная и аккуратная работа, требующая времени", — приводит пресс-служба главы региона слова Темрезова.

Глава региона отметил, что учебник не выйдет к сентябрю текущего года, как об этом сообщалось в социальных сетях, и не исключил, что проект учебного пособия также пройдет и общественною экспертизу.

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