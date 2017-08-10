Более 62 тысяч москвичей не могут выезжать за границу из-за долгов

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Более 62 тысяч москвичей не могут выезжать за рубеж из-за того, что накопили значительные долги, сообщает в четверг столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"На 1 июля 2017 года судебными приставами-исполнителями вынесено более 62 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за пределы страны. Благодаря применению такой меры было взыскано более 1,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении управления.

В начале июня пресс-служба столичного управления ФССП сообщала, что за четыре месяца с начала текущего года приставы управления вынесли более 103 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении порога задолженности, при наличии которой судебный пристав-исполнитель может запретить гражданину выезд из страны, с 10 до 30 тысяч рублей.

Исключение сделано для долгов по алиментам, требований о возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением. Закон предусматривает, что в случае, если долг не будет оплачен в течение двух месяцев, то пристав-исполнитель сможет ограничить должника в выезде за сумму свыше 10 тысяч рублей.