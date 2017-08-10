Роскомнадзор зарегистрировал мессенджер Snapchat

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Роскомнадзор внес компанию Snap Inc., которая является владельцем мобильного мессенджера Snapchat, в реестр организаторов распространения информации, сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор в четверг, 10 августа, внес в реестр организаторов распространения информации компанию Snap Inc. – владельца мобильного приложения Snapchat. Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", — говорится в сообщении.

Ранее глава ведомства Александр Жаров заявлял, что Роскомнадзор ведет активный диалог со всеми мессенджерами по включению их в реестр организаторов распространения информации, и включение их в реестр — вопрос времени.

До этого у ведомства возникли проблемы с одним из популярных мессенджеров Telegram. Роскомнадзор в конце июня потребовал от Telegram предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации под угрозой блокировки мессенджера в случае отказа. Основатель мессенджера Павел Дуров заявлял, что не передаст правительству РФ "ни байта личных данных" пользователей мессенджера. Однако мессенджер все же предоставил информацию, требуемую для внесения в реестр. Речь шла о регистрационных данных компании, а не об открытии доступа к переписке пользователей.

Snapchat — мобильное приложение для обмена сообщениями, фотографиями и короткими видео, которое работает на iOS и Android. Основной из его особенностей является самоуничтожение присланных сообщений: пользователь сам может выбрать, как долго она будет отображаться у его собеседника.