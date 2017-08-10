Калининградец прожил десять лет, считаясь умершим

КАЛИНИНГРАД, 10 авг — РИА Новости. Житель Калининграда десять лет прожил, числясь умершим, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в июле 2004 года в инфекционную больницу в тяжелом состоянии был доставлен мужчина без документов. Данные в больничную карту медики внесли со слов самого пациента, который скончался в реанимации в августе того же года.

Сведения, который назвал пациент, совпали с данными другого мужчины, который и был объявлен умершим. Об ошибке мужчина узнал лишь через несколько лет при трудоустройстве, при этом в декабре 2012 года он женился, спустя несколько месяцев стал отцом, а в июне 2015-го успешно получил водительское удостоверение.

"При подаче работодателем ежеквартальной отчетности в отделение Пенсионного фонда оказалось, что индивидуальный лицевой счет мужчины закрыт на основании информации специального отдела ЗАГС Калининграда о наличии записи акта о смерти заявителя еще в августе 2004 года. При этом в акте о смерти содержались полные данные мужчины: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения", — рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, 41-летний мужчина обратился в ЗАГС, чтобы исправить изменить запись акта о смерти, однако получил отказ. Прокуратура уже обратилась с иском в суд, что восстановить калининградца в правах.