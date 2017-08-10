Как проходит "Территория смыслов"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. "Справедливость", "технология", "духовность" — эти три слова легли в основу деловой игры "Смыслы цивилизаций", которая прошла в рамках Всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Участников разделили на девять команд, по три на каждое из направлений, им нужно было создать идеологию своего общества и доказать, почему именно их концепция является единственно верной.

"Тут надо понимать, что задание двойственное. Во-первых, нужно проявить свои знания. Во-вторых, это было задание на лидерство", — позже в комментарии корреспонденту РИА Новости рассказал заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Действительно, во время разработки идеологии своего общества участники проявили себя с разных сторон. С огнем в глазах они закидывали друг друга идеями и предложениями, спорили. Борьба за лидерство продолжалась до последнего.

"В одной группе человек выдвинулся, не имея поддержки от всей группы, он просто назвался. Явно вся группа была настроена против него. Было очень забавно на это смотреть. И ведь это наша реальность. Мы просто попытались смоделировать социальное поведение", — отметил Павел Волчков, но тут же добавил, что лучше так, чем отсутствие лидеров вообще.

Самая ожесточенная борьба началась тогда, когда выбранным лидерам команд пришлось доказывать свою точку зрения. Оппоненты не хотели уступать друг другу. В ход шли разные аргументы: кто-то пытался давить на эмоции, кто-то пускал в ход логику, некоторые ссылались на высказывания знаменитых ученых и философов. А жесткие вопросы из зала лишь добавили масла в огонь. Дебаты получились горячими. Несмотря на это они прошли в дружеской атмосфере.

"Наше общество в принципе консервативно, мы не любим принимать решения. Объективно в стране не хватает инициативных людей, лидеров. Я считаю, что данный форум стремится развить эти качества. Как мне кажется, эти ребята будут занимать активную позицию. Я надеюсь, что большинство из них проявит себя как бизнесмены", — отметил Павел Волчков.

Больше, чем просто форум

Помимо игры Павел Волчков и доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий при поддержке Российской ассоциации содействия науке, партнера "Территории смыслов", провели лекцию о биомедицине и гуманитарно-социальных технологиях — двух областях, прогресс в которых будет сильнее всего влиять на качество жизни людей в ближайшие 30-50 лет.

"До сегодняшнего дня впечатления от условий, спикера, организации были просто прекрасные, но то, что происходило сегодня на игре, превзошло все мои ожидания", — отметила участница форума Елизавета Безрукова. Она также добавила, что в целом от форума получила намного больше знаний и позитивных эмоций, чем ожидала.

Если бы саму "Территорию смыслов" нужно было описать одним словом, то самым подходящим стало бы "единство". Участники форума превратились в большую дружную семью.

"Большое спасибо организаторам. Мне нравится продуманность и организация форума. У меня возникает такое ощущение, что форум уже сто лет проводится, хотя это всего лишь третий раз, — рассказал один из участников форума Иван Бушуев. — Мне очень нравится общаться со спикерами уже после их выступления. Они охотно идут на контакт".

Будьте реалистами, требуйте невозможного

Один из спикеров форума Георгий Малинецкий, также высоко оценил его организацию. "Когда приезжает делегация из какого-то региона, Петя хочет жить с Васей, Нина с Машей, а их тасуют так, чтобы люди из разных областей жили рядом, вместе. Поэтому возникает ощущение единства. Важно почувствовать то, что наша страна огромна, что есть разные люди с разными взглядами, но есть нечто, что нас объединяет, — Россия. Ощущение большой страны, ощущение общего будущего, смыслов и ценностей. Здесь много сделано, чтобы это возникло", — отметил он.

Георгий Малинецкий также подчеркнул, что участники форума — люди думающие и инициативные. "Сейчас происходит гуманитарно-технологическая революция, когда от одного человека в нужное время в нужном месте очень многое зависит. Лозунг нашей эпохи "Осознанность и ответственность". Если есть люди, которые не боятся осознавать реальность, коридор своих возможностей, целей своей страны и смысл происходящего, люди, которые готовы взять на себя ответственность, то других проблем нет", — отметил доктор наук.

Также во время выступления Георгий Малинецкий рассказал, что услышал дискуссию нескольких участников форума о смысле жизни и о справедливости. "У меня сложилось впечатление, что люди хотят чуть-чуть улучшить то, что есть. А вы же молодые люди, вы должны штурмовать небеса, думать о звездах с неба", — призвал он, а также пожелал молодым людям "быть реалистами — требовать невозможного".

Российская ассоциация содействия науке (РАСН) — общественная некоммерческая организация основанная на добровольном членстве ученых в 2011 году и объединенных общими интересами. РАСН является партнером форума "Территория смыслов на Клязьме".

Целью РАСН является повышение и укрепление роли науки в российском обществе. РАСН стремится содействовать развитию всех направлений науки, в частности естественных, медицинских, гуманитарных, социальных и технических, а также образования на всех уровнях. Задача состоит в том, чтобы облегчить диалог между учеными и гражданами, повысить заинтересованность граждан в важных научных вопросах. В условиях, когда технологический прогресс все более ускоряется и мир меняется быстрее, чем мы можем осознать перемены, РАСН считает необходимым предоставить общедоступную площадку для оперативного обмена компетентным мнением ученых всех регионов, рангов и возрастов.