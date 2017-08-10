Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро вошло в график

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Движение поездок на южном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в среду днем вошло в график, сообщили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на этом участке были увеличены из-за инцидента с пассажиром. Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах столицы, человек упал на рельсы на станции Пролетарская. Остался ли он жив, пока не известно.

"Таганско-Краснопресненская линия. Южный участок. Движение введено в график", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте метрополитена.